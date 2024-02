Memmingen

vor 39 Min.

Minarett-Pläne in Memmingen: Wie geht es nach Abstimmung im Stadtrat weiter?

An die Moschee in Memmingen darf erst mal kein Minarett gebaut werden. Das hat der Stadtrat entschieden. Allerdings wird dieser Beschluss nun überprüft.

Plus Der Memminger Stadtrat hat entschieden, dass die Türkisch-Islamische Gemeinde kein Minarett an die Moschee bauen darf. Das letzte Wort ist nicht gesprochen.

Von Andreas Berger

Eine Situation, die im Allgäu nicht alltäglich ist, gibt es gerade in Memmingen. Der Stadtrat hat am Montag gegen den Bau eines Minaretts gestimmt. Bei einer Stimmengleichheit von 20 zu 20 gilt der Bauantrag der Türkisch-Islamischen Gemeinde Memmingen als abgelehnt. Endgültig entschieden ist die Sache trotzdem noch nicht.

Der Stadtrat hat gegen den Bauantrag gestimmt, obwohl aus baurechtlicher Sicht nichts gegen ihn spricht, wie es in der Verwaltung heißt. Die Moschee, an der das Minarett gebaut werden soll, steht in einem gewerblich geprägten Bereich Memmingens, für den es keinen Bebauungsplan gibt. In einem solchen Plan ist etwa festgelegt, welche Regeln beim Errichten eines Gebäudes gelten. Weil diese Vorgabe fehlt, musste von der Verwaltung geprüft werden, wie sich das geplante Bauwerk in die nähere Umgebung einfügt. Dabei müssen verschiedene Kriterien berücksichtigt werden, etwa die Höhe. Die Verwaltung kam zu dem Schluss, dass einem Minarett nichts im Wege steht. Obwohl die geplante Höhe von 24 Metern über alle anderen Gebäude dort hinausragt.

