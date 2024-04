Memmingen

vor 48 Min.

Mordprozess Altenstadt: Tochter der Getöteten fordert Schmerzensgeld

Noch drei Verhandlungstage sind am Landgericht Memmingen für den Prozess um den mutmaßlichen Doppelmord in Altenstadt angesetzt. Am 2. Mai soll das Urteil verkündet werden.

Plus Die Frau, die ihre Mutter vor einem Jahr tot in einer Blutlache liegend in Untereichen auffand, verlangt mindestens 30.000 Euro von den Angeklagten.

Von Jens Noll

Ein Jahr nach ihrer grausamen Entdeckung im Altenstadter Ortsteil Untereichen hat die Tochter der Getöteten am Landgericht Memmingen eine Schmerzensgeldforderung vorgelegt. Sie will zumindest eine finanzielle Entschädigung für den Verlust der eigenen Mutter und das traumatische Erlebnis erhalten. Die Frau, die im Prozess als Nebenklägerin auftritt und in ihrer Zeugenaussage ihren Stiefbruder belastet hatte, ließ am Dienstag einen entsprechenden Antrag von ihrer Anwältin verlesen. Das Schwurgericht unter dem Vorsitz von Richter Bernhard Lang wird den Antrag nun prüfen, die Verteidiger der drei Angeklagten möchten dazu Stellungnahmen vorbereiten. Es geht um einen Gesamtbetrag von "nicht unter 30.000 Euro", wie Sümeyra Öz, Fachanwältin für Strafrecht aus Neu-Ulm, sagte.

"Sie hat die Mutter tot in einer Blutlache aufgefunden", führte Öz zur Begründung an. Ihre Mandantin habe einen Schock erlitten und sei weiterhin in ärztlicher Behandlung. "Die Intensität der Beeinträchtigungen ist hier von erheblichem Gewicht", betonte die Anwältin. Sie hat offensichtlich keinen Zweifel daran, dass, wie in der Anklage dargestellt, Patrick O. gemeinsam mit seiner Ehefrau Julia O. seinen Vater und dessen Frau tötete und der Mitangeklagte Joffrey S. ihnen dabei half, ein Alibi zu beschaffen und während der Tat selbst auf die kleine Tochter des Paares aufpasste. Es seien keine weiteren Beweise mehr nötig, führte Öz weiter aus.

