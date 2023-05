Bonnie-und-Clyde-Prozess: Gutachter äußert sich zur Schuldfähigkeit

Plus In der Verhandlung vor dem Landgericht Memmingen ging es jetzt um die persönlichen Hintergründe der Angeklagten und die Frage, ob die beiden beschuldigten Männer vollumfänglich schuldfähig sind.

Im sogenannten "Bonnie & Clyde"-Prozess gegen einen 23-Jährigen und seine 24-Jährige ehemalige Lebensgefährtin, die einen 37-Jährigen in der Schweiz brutal überfallen und bedroht haben sollen, sind während des jüngsten Fortsetzungstermins die persönlichen Hintergründe der Angeklagten beleuchtet worden. Dabei ging es vor allem um die Schuld- und Haftfähigkeit des Mannes und eines 25-jährigen Mitangeklagten aus einem anderen Teil des Verfahrens. Deren Drogenmissbrauch soll nach den Worten ihrer Verteidiger maßgeblich zu ihrem Verhalten beigetragen haben. Hierzu stellte ein psychiatrischer Sachverständiger vor dem Memminger Landgericht sein Gutachten vor.

Bei der Befragung zu seinem persönlichen Hintergrund durch den Vorsitzenden Richter Bernhard Lang ging der mehrfach vorbestrafte 23-Jährige ausführlich auf seinen Drogenkonsum ein. Von 2014 bis 2017 habe er eine Ausbildung zum Fahrzeuglackierer absolviert, seit 2018 sei er jedoch arbeitslos gewesen und durch seinen massiven Drogenkonsum zu nichts mehr gekommen. Schon mit 14 Jahren habe er angefangen, regelmäßig zu kiffen, und ab dem 16. Lebensjahr durchgehend etwa sechs Gramm Marihuana täglich geraucht. Später sei dann Kokain in großen Mengen dazugekommen, alle zwei Tage habe er zusammen mit Freunden rund drei Gramm konsumiert. Sein Leben sei durch seinen Drogenmissbrauch völlig aus der Bahn geraten. Bevor er 2021 mit der 24-jährigen Ex-Freundin zusammengezogen war, habe er ein Jahr lang in einer Ulmer Obdachlosenunterkunft gewohnt und bis zum Antritt seiner Untersuchungshaft zwischen 6000 und 8000 Euro Schulden durch unbezahlte Rechnungen angesammelt.