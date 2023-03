Memmingen/Neu-Ulm

18:00 Uhr

Wie Bonnie und Clyde: Zum Geldeintreiben fuhren sie von Neu-Ulm in die Schweiz

Gewaltsam und durch eine Entführung soll ein junges Paar mit einem Komplizen Tausende Schweizer Franken von einem Mann erpresst haben. In Memmingen hat der Gerichtsprozess begonnen.

Plus Wie ein Gangsterpaar sollen sich ein junger Mann und seine Partnerin Geld beschafft haben. Zum Prozessauftakt spricht die Frau über ihre Rolle als Fahrerin.

Von Jens Noll

Ihr Chatname war Bonnie und auch übers Internet tauschte sich die junge Frau mit ihrem früheren Lebenspartner über ihre Geldsorgen und mögliche Lösungen aus. Wie das berühmte Gaunerpärchen Bonnie und Clyde sollen sie krumme Dinge geplant und sich später auch auf kriminellem Wege und unter Anwendung von Gewalt hohe Geldsummen besorgt haben. Eine ganze Reihe von Vorwürfen erhebt die Staatsanwaltschaft gegen die 24-Jährige und ihren 23 Jahre alten früheren Partner. Am Donnerstag hat vor dem Schöffengericht am Landgericht Memmingen der Prozess gegen die beiden sowie gegen einen 25 Jahre alten Angeklagten begonnen. Die beiden Männer wollten sich vorerst nicht zur Sache äußern. Die sichtlich aufgewühlte Angeklagte jedoch schilderte, wie sie von Neu-Ulm nach Ehingen und nach St. Gallen in der Schweiz fuhren, um Geld einzutreiben.

