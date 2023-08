Neuwahlen beim Tierschutzverein nach Vorwürfen, Demo und Rücktritten

Plus Drei Vorstandsmitglieder hatten ihre Ämter niedergelegt. Jetzt wurden Nachfolger gewählt. Wie dabei die Stimmung war und wer den Tierschutzverein nun führt.

Turbulente Zeiten hat jüngst der Tierschutzverein Memmingen und Umgebung durchlebt: Es gab eine Demonstration, massive Vorwürfe gegen Teile der Vorstandschaft und zuletzt den Rücktritt dreier Vorstandsmitglieder – unaufgeregt verlief indes die Wahl der Nachfolger bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung. Nach knapp einer halben Stunde hatten die 35 Anwesenden einstimmig Markus Feldmeier als Vorsitzenden, Julia Göser als Kassenwartin und Karin Lobenhofer zur Schriftführerin bestimmt.

Sie treten an die Stelle des früheren Vorsitzenden Wolfgang Courage, des Schriftführers Hubert Courage und der Kassenwartin Silke Schunter, die Mitte Juli ihre Ämter niedergelegt hatten. Vorausgegangen war eine Demo, bei der die Gruppe der „Gassigänger“, zu der auch Vereinsmitglieder gehören, gegen Verhältnisse im Tierheim protestiert hatten. Dabei monierten die Teilnehmenden nicht nur eine aus ihrer Sicht unzureichende Personalsituation, die auf Kosten des Tierwohls gehe. Thematisiert wurden unter anderem auch die fristlose Kündigung einer langjährigen Pflegerin sowie Videoüberwachung im Gelände.