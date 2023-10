Memmingen

20:48 Uhr

Parken am Flughafen Memmingen: Wildparker werden abgeschleppt

Seit Mitte August gelten am Allgäu Airport und in der Verwaltungsgemeinschaft Memmingerberg strengere Regeln: Wildparker werden verwarnt, angezeigt oder abgeschleppt.

Plus Seit einigen Wochen geht die Polizei gegen Falschparker am Allgäu Airport konsequent vor. Doch haben die strengeren Kontrollen auch eine abschreckende Wirkung?

Von Johannes Schlecker Artikel anhören Shape

Seit Jahren hat die Gemeinde Memmingerberg mit der fehlenden Parkmoral mancher Autofahrer im Ortsgebiet ihre liebe Not. Vor allem Fluggäste des Allgäu Airports parken immer wieder Kreuzungsbereiche, Hofeinfahrten und Ortsstraße zu, meist um Geld für die Parkgebühren am Flughafen zu sparen. Bürgermeister Alwin Lichtensteiger sprach gar von „eskalierenden Zuständen“. Die Situation hatte sich zuletzt derartig zugespitzt, dass Verwaltungsgemeinschaft und Polizei seit Mitte August zu verschärften Maßnahmen greifen. Seitdem werden Autofahrer, die über einen längeren Zeitraum unbeaufsichtigt ihr Fahrzeug im Gemeindegebiet verbotswidrig abstellen, verwarnt beziehungsweise angezeigt. Zudem werden sie gegebenenfalls gebührenpflichtig abgeschleppt. Doch hat diese neue Regelung auch die gewünschte abschreckende Wirkung erzielt?

Bürgermeister Lichtensteiger hat „durchaus einen positiven Effekt“ festgestellt. Die Ortsstraßen seien in den Sommerferien „nicht ganz so frequentiert“ gewesen wie noch an Pfingsten. „Im Gros haben die Maßnahmen gut gewirkt“, so der Rathauschef. Auch von Bürgern habe es positive Rückmeldungen gegeben. Er glaubt, dass sich die strengeren Kontrollen mittlerweile herumgesprochen haben. Auch in entsprechenden Internet-Foren, in denen Tipps für kostengünstiges Parken im Zusammenhang mit Falschparken unter Fluggästen weitergegeben würden. Zudem habe der Allgäu Airport den Hinweis auf seiner Homepage prominent platziert, nicht in den Gemeinden rund um den Flughafen wie Memmingerberg, Trunkelsberg und Ungerhausen zu parken, da unrechtmäßig abgestellte Fahrzeuge dort abgeschleppt würden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen