Polizei findet bei Durchsuchungen zwei mutmaßlich gestohlene Fahrzeuge

Zwei mutmaßlich gestohlene Fahrzeuge hat die Polizei aus Memmingen aufgespürt und sichergestellt. Den ersten Hinweis gab das Unterallgäuer Landratsamt.

Die Memminger Polizei hat bei einer großen Durchsuchungsaktion in Memmingen und im Unterallgäu zwei Fahrzeuge sichergestellt, die mutmaßlich gestohlen worden waren. Das Unterallgäuer Landratsamt hatte die Polizei demnach auf die Fährte gebracht.

Wie die Polizei mitteilt, waren Beamte der Memminger Grenzpolizei durch einen Hinweis des Landratsamtes Unterallgäu bereits Anfang März auf ein kurz zuvor in Deutschland neu zugelassenes Fahrzeug gestoßen. Der Transporter war vor der Zulassung mit der Fahrzeugidentifikationsnummer eines verunfallten Transporters aus Belgien versehen worden. Die Nummer hatten die belgischen Behörden zur Fahndung ausgeschrieben.

Große Durchsuchungsaktion in Memmingen und im Unterallgäu - zwei mutmaßlich gestohlene Fahrzeuge sichergestellt

Daraufhin durchsuchten zahlreiche Ermittlerinnen und Ermittler mehrere Privat- und Geschäftsgelände in Memmingen, im Unterallgäu und in Kirchberg an der Iller. Dabei fanden die Einsatzkräfte das gesuchte Fahrzeug und stellten es sicher.

Darüberhinaus spürten die Beamten einen weiteren Transporter auf, der nach einem Diebstahl in Frankreich zur Fahndung ausgeschrieben war. Auch dieses Fahrzeug stellte die Polizei sicher. Den Wert der beiden sichergestellten Fahrzeuge beziffert die Polizei auf etwa 50.000 Euro.

Die Memminger Kriminalpolizei ermittelt weiter wegen des Verdachts der Kfz-Hehlerei und Urkundenfälschung. (AZ)