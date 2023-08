Polizei sucht vermissten 72-Jährigen aus Memmingen

Ein 72-Jähriger aus Memmingen ist seit Sonntag verschwunden. Die Polizei befürchtet, dass sich der Mann in einer Notlage befinden könnte.

Der Vermisste entfernte sich nach Angaben der Polizei am Sonntag gegen 18.30 Uhr von seiner Wohnanschrift in Memmingen und kehrte seitdem nicht mehr zurück. Offenbar leidet der 72-Jährige unter einer schweren Erkrankung und ist auf die regelmäßige Einnahme von Medikamenten angewiesen. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Vermisste in einer Notlage befindet und Hilfe benötigt, berichtet die Polizei. Bislang hätten die Suchmaßnahmen nicht zum Auffinden des Vermissten geführt.

Der 72-jährige Wolfgang Krauß aus Memmingen wird seit Sonntag vermisst. Foto: Polizeipräsidium Kempten

So beschreibt die Polizei den Vermissten aus Memmingen

Der Vermisste ist 1,65 Meter groß und schlank mit eingefallenem Gesicht. Er trägt kurze weiße Haare mit einem Seitenscheitel. Er war bekleidet mit einer dunkelblauen Jeans und dunkler Softshelljacke. Bei sich hatte er einen schwarzen Regenschirm sowie eine Männerhandtasche. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Memmingen unter 08331/100-0. (AZ)