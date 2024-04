Memmingen

Rechtsmediziner berichtet im Mordprozess von der Obduktion der Opfer

Im Prozess um den mutmaßlichen Doppelmord von Altenstadt hat am Dienstag der Leiter des Instituts für Rechtsmedizin am Uniklinikum Ulm seine Gutachten vorgestellt.

Plus Der Institutsleiter Sebastian Kunz untersuchte das in Untereichen getötete Ehepaar. Nun schildert er seine Beobachtungen und Erkenntnisse vor Gericht.

Von Jens Noll

Woran Karl und Monika O. in der Nacht auf den 22. April 2023 genau starben, ist schon länger bekannt. Aber wenn ein Rechtsmediziner mit Fotos anschaulich und ausführlich von der Obduktion der beiden Toten berichtet, dann wird das, was im Altenstadter Ortsteil Untereichen passiert ist, erschreckend anschaulich. Sachlich und auch für Laien gut verständlich hat Sebastian Kunz am Dienstagvormittag erzählt, welche Spuren massiver Gewalteinwirkungen er an den beiden toten Körpern entdeckt hat, die am 23. April 2023 vor ihm auf dem Seziertisch lagen.

Kunz ist der Leiter des Instituts für Rechtsmedizin am Uniklinikum Ulm. Mit einer Powerpoint-Präsentation gibt der 44-Jährige als Sachverständiger an diesem Vormittag am Landgericht Memmingen Einblick in seine Arbeit und seine Erkenntnisse. Die Todesursachen von Karl und Monika O. hat er eindeutig identifiziert. Wer von den beiden zuerst verstarb, kann er allerdings nicht sagen.

