Drogenprozess in Memmingen: Ein Angeklagter ist bereits verurteilt

Das Landgericht Memmingen hat eine Verhandlung um Drogenhandel in nicht geringer Menge neu strukturiert. Der Prozess geht mit einem Angeklagten weiter.

Nach mehreren Verhandlungstagen hat das Landgericht Memmingen einen Prozess um Drogenhandel neu strukturiert. Angeklagt waren wie berichtet zwei Männer, die mehr als 30 Kilogramm Marihuana beschafft und von Senden aus verkauft haben sollen. Der Angeklagte mit der geringeren Schuld ist bereits verurteilt worden, der Prozess gegen den anderen wird fortgesetzt.

Drei Jahre Haft erhielt einer der Männer für mehrfache Mithilfe bei der Drogenbeschaffung und dem Transport. Die bisher abgeleistete Gefängniszeit von fast einem Jahr wird ihm dabei angerechnet.

Verbindungen zu Mittätern im In- und Ausland sind noch nicht genau geklärt

Der Prozess gegen den anderen Täter, der hauptsächlich den Handel mit dem Rauschgift getätigt haben soll, geht nun weiter. Die Frage seiner Schuld und die Verbindungen zu Mittätern im In- und Ausland ist bei ihm noch nicht exakt geklärt.

Die beiden Männer haben wir berichtet einen serbokroatischen Abstammungshintergrund, einer war zum Prozessauftakt Mitte Februar 38, der andere 42 Jahre alt. Einer wohnte in Senden, der andere in Heidenheim. Festgenommen wurden sie im April 2022 in Verbindung mit einer Razzia der Polizei in Senden. Bei dieser fanden die Ermittler auch ungefähr 36 Kilogramm Marihuana und scharfe Waffen.

