Memmingen

01.09.2023

Storch Ivo aus Memmingen wird im Benninger Ried freigelassen

Der Jungstorch Ivo stakst vorsichtig aus der Transportkiste des Tierheims in die Freiheit.

Plus Bei einem schweren Unwetter Mitte Juli fiel in Memmingen ein Storchennest herunter. Jungstorch Ivo landete im Tierheim. Nun wurde er ausgewildert.

Storch Ivo läuft in seinem Gehege im Memminger Tierheim am Gitterzaun auf und ab. „Man merkt, dass er jetzt raus will“, sagt der Tierpfleger Michael Knoll. Dann öffnet er die Tür zum Gehege und geht vorsichtig auf den Storch zu.

Währenddessen schiebt Tierpflegerin Anna Lehmuth eine große Transportkiste vor die Tür. Knoll nimmt den Storch mit beiden Händen und setzt ihn in die Kiste. Dann tragen die beiden das Tier in der Box in ein Transport-Auto.

