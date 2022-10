Memmingen

vor 21 Min.

Tag des Einbruchschutzes: So einfach geht es, ein Fenster aufzubrechen

Plus Im Herbst und Winter sind Einbrecher besonders aktiv. Die Polizei zeigt in ihrem neuen Showroom in Memmingen, wie Hausbesitzer ihr Hab und Gut schützen können.

Von Rebekka Jakob Artikel anhören Shape

Die Autobahnen A7 und A8 sind beliebte Reiserouten – nicht nur für Urlauber, sondern auch für Einbrecher. Gerade hier sind viele auswärtige Tätergruppen aktiv und suchen nach Gelegenheiten, in Wohnungen einzusteigen und Beute zu machen. Dabei gibt es Mittel und Wege, den Tätern das Leben so schwer wie möglich zu machen. Im neuen Showroom der Polizei in Memmingen haben Präventionsbeamte der Kripo gezeigt, wie das geht – und auch, wie leicht man in ein ganz gewöhnliches Einfamilienhaus einbrechen kann.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen