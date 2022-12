Tanzen und dabei sich und anderen Gutes tun mit Evas Tanzgymnastik

Eva Büchele, Lehrerin für orientalischen Tanz, gestaltet wieder eine Online-Stunde zugunsten der Kartei der Not. So können Interessierte dabei mitmachen.

Weihnachten ist die Zeit, in der man gerne auch mal etwas für andere gibt. Aber natürlich ist es auch wichtig, dass man selbst nicht zu kurz kommt, findet Eva Büchele. Unter dem Motto „Tue dir und anderen Gutes“ veranstaltet die Lehrerin für orientalischen Tanz eine Online-Tanzgymnastik zugunsten der Kartei der Not, dem Leserhilfswerk unserer Zeitung.

„Cleopatras Tanzgymnastik“ findet online via Zoom statt am Mittwoch, 4. Januar 2023, von 19 bis 20 Uhr. Es sind keine Vorkenntnisse erforderlich. Die Teilnehmenden sind gebeten, mindestens zehn Euro an die Kartei der Not zu spenden, Stadtsparkasse Augsburg, IBAN: DE39 7205 0000 0000 0967 76, BIC: AUGSDE77XXX. Wichtig: Bitte das Stichwort "Cleopatras Tanzgymnastik" angeben. Zudem ist eine Anmeldung unbedingt erforderlich per E-Mail an eva@eva-oriental.de. Die Zugangsdaten werden dann per E-Mail versendet. Weitere Infos unter www.eva-oriental.de (AZ)