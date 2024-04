Memmingen

05.04.2024

Tuning- und Poserszene in der Region: Wie die Polizei bei Kontrollen vorgeht

Die Polizei kündigt an, dass speziell geschulte Beamte wieder die Tuner- und Poserszene unter die Lupe nehmen. Auf unserem Foto führen die Polizisten eine Kontrolle an einem BMW vor.

Plus In der Region sind wieder die Beamten der Kontrollgruppe Poser- und Tuningszene unterwegs. Wie die Polizei dabei vorgeht und warum 388 PS zum Problem werden.

Von Felix Futschik

Auf dem Parkplatz steht ein BMW M3: 342 PS, ausgetauschte Abgasanlage, auffällige Felgen. Polizist Kevin Ritter fährt mit einem kleinen Spiegel zwischen die Felgenspeichen. Er sucht nach der Seriennummer, um diese mit der hinterlegten Nummer im Fahrzeugschein abzugleichen. Bei diesem Auto passt alles. Die Polizei hat es im Rahmen einer Pressekonferenz zur Tuning- und Poserszene in der Region auf dem Hof der Polizeiinspektion Memmingen abgestellt. Die Beamten führen vor, wie und vor allem warum sie Autos kontrollieren. Das wird in den kommenden Monaten wieder regelmäßig der Fall sein: Denn die Kontrollgruppe "Poser- und Tuningszene" startet in die dritte Saison. Die vier Beamten werden, unterstützt von den örtlichen Dienststellen, bis Herbst kontrollieren.

Tuner- und Poserszene in der Region: Einen Hotspot gibt es laut Polizei nicht

Polizeisprecher Holger Stabik sagt: "Einen Hotspot gibt es nicht. Jede Stadt ab 15.000 oder 20.000 Einwohnern hat mittlerweile eine eigene Szene." Und diese sei mobil. Die Kemptener fahren also durchaus nach Memmingen und umgekehrt. Treffen werden spontan ausgemacht, die Szene sei gut vernetzt, auch aus dem Ausland kommen Teilnehmer angereist. Der Polizei geht es aber nicht darum, das Hobby von Autofans in Misskredit zu bringen, betont Polizeivizepräsident Dr. Dominikus Stadler: "Jeder soll sein Auto zur Schau stellen können." Worum es geht, sei die Verkehrssicherheit. Und dazu gehöre, die "illegalen Auswüchse in der Szene zu bekämpfen".

