Überholt trotz Verbot: Fahrer verursacht 7000 Euro Schaden

In der Baustelle am Autobahnkreuz Memmingen gilt derzeit ein Überholverbot. Einem Autofahrer waren die Hinweisschilder aber offenbar egal.

Großer Schaden ist bei einem Unfall auf der A7 bei Memmingen entstanden. Zwischen dem Autobahnkreuz Memmingen und der Anschlussstelle Memmingen-Süd, in Richtung Füssen gilt derzeit im Baustellenbereich ein Überholverbot. Ein 38-jähriger Autofahrer war am Montagnachmittag dort unterwegs. Dabei ignorierte er nach Angaben der Polizei das angeordnete Überholverbot und fuhr an dem Auto einer 46-Jährigen vorbei. Es kam dadurch zu einer Streifkollision beider Fahrzeuge, bei welcher niemand verletzt wurde. Es entstand jedoch ein Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 7000 Euro. Der 38-jährige Unfallverursacher muss nun mit einem Bußgeld rechnen. (AZ)