Landtagswahl: Grüne im Stimmkreis Memmingen setzen auf Carmen Stürmer

Plus Die freischaffende Regisseurin hat eine besondere Beziehung zur Bio-Landwirtschaft. Auch für den Bezirk haben die Grünen eine Kandidatin gefunden.

Die Unterallgäuer und Memminger Grünen haben ihre Kandidatenliste für die Landtags- und Bezirkstagswahlen im nächsten Jahr aufgestellt. Carmen Stürmer ist die Direktkandidatin für die Landtagswahlen im Jahr 2023. Während der Aufstellungsversammlung im Maximilian-Kolbe-Haus wurde die 32-jährige freischaffende Regisseurin und Dramaturgin als Kandidatin für den Wahlkreis 712 gewählt. Auch der südliche Teil des Landkreises Neu-Ulm gehört zu diesem Wahlkreis.