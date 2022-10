Memmingen/Unterallgäu

Prozess in Memmingen: Vater soll siebenjährige Tochter vergewaltigt haben

Plus Ein Mann aus dem Unterallgäu muss sich wegen schwerem sexuellem Missbrauch eines Kindes am Landgericht Memmingen verantworten. Es ist nicht das erste Mal.

Seine eigene Tochter soll er mehrfach vergewaltigt haben. Die war in dem Zeitraum, in dem sich die Taten abgespielt haben sollen, sieben beziehungsweise acht Jahre alt. Deshalb muss sich seit Montagnachmittag ein 54 Jahre alter Mann aus dem Unterallgäu am Memminger Landgericht verantworten. Er sitzt dem Vorsitzenden Richter Bernhard Lang direkt gegenüber. Klein, das schüttere, längliche Haar in den Nacken gekämmt, graue, längere Bartstoppeln, Turnschuhe, enge Jeans, schwarze Stoffjacke, „zur Zeit arbeitslos“, lebt von Hartz IV, wie er dem Richter sagt. Zum Vorwurf will sich der Mann nicht äußern, wie er über seinen Rechtsanwalt Alfred Nübling mitteilen lässt. Was ihm zur Last gelegt wird, schildert aber Staatsanwalt Andy Kögl, als er die Anklage verliest: Fünf Mal soll er seine Tochter vergewaltigt haben.

