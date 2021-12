Stalking-Prozess: Verurteilter will in die nächste Instanz

Plus Ein Mann stellte einer Frau aus dem Raum Babenhausen jahrelang nach und wurde zu einer Haftstrafe verurteilt. Er legt nun Revision ein.

Der Stalking-Prozess, bei dem vor mehr als einer Woche ein Mann aus dem östlichen Landkreis Biberach im Rahmen eines Berufungsverfahrens zu fünf Monaten Haft ohne Bewährung verurteilt wurde, geht nun in die nächste Instanz. Laut Mitteilung des Landgerichts Memmingen haben der über 60-jährige Verurteilte und seine Anwälte Revision eingelegt.