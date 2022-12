Vermisster 39-Jähriger aus Memmingen gefunden

Die Polizei suchte nach einem 39-Jährigen, der aus dem Klinikum Memmingen abgängig war. Es wurde befürchtet, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet.

Ein 39-Jähriger aus Memmingen galt am Dienstag als vermisst. Er war aus dem Klinikum Memmingen abgängig. Weil zu befürchten war, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet, ging die Polizei mit der Suche an die Öffentlichkeit. Mit einem Foto erhofften sich die Ermittler Hinweise auf den Aufenthaltsort.

Am Abend gab die Polizei Entwarnung. Der Mann konnte wohlauf von anderen Personen angetroffen werden. Ein Arzt sei zu dem Ergebnis gekommen, dass für den Man "keine Gefahr" mehr bestehe. Das Polizeipräsidium Schwaben Süd-West bedankt sich bei allen beteiligten Stellen für die Mithilfe bei der Suche. (AZ)