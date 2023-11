Memmingen/Vöhringen

06:00 Uhr

Prozess in Memmingen: Geldfälscher müssen ins Gefängnis

Dieses Foto zeigt die 90.100 Euro Falschgeld, das die Polizei in dem Auto gefunden hatte, mit dem die Angeklagten am 4. Mai 2023 auf der A7 im Kreis Neu-Ulm unterwegs waren.

Plus 90.100 Euro Falschgeld fanden Polizisten bei der Durchsuchung eines Autos bei Vöhringen. Drei Männer geben vor Gericht zu, die Scheine hergestellt zu haben.

Von Jens Noll Artikel anhören Shape

Die vier Männer kommen aus unterschiedlichen Regionen Deutschlands. Doch eine Polizeikontrolle bei Vöhringen hat dazu geführt, dass sie in Schwaben in Untersuchungshaft gelandet sind. Drei von ihnen müssen nun wegen gewerbs- und bandenmäßiger Geldfälschung noch mehr Zeit im Gefängnis verbringen. Das Schöffengericht am Amtsgericht Memmingen hat sie am Montag zu Haftstrafen verurteilt. Der vierte Mann, der sie als Fahrer unterstützt hatte, erhält eine Bewährungsstrafe. Nach Absprache mit ihren Verteidigern hatten die Angeklagten die Vorwürfe gegen sich vollumfänglich eingeräumt.

Am 4. Mai 2023 waren die vier Männer im Alter zwischen 23 und 39 Jahren in einem Auto mit Berliner Kennzeichen auf der A7 unterwegs. Fahnder der Grenzpolizeiinspektion Lindau kontrollierten den Wagen nahe der Anschlussstelle Vöhringen. Die Beamten hätten nicht erwartet, dass sie Geldfälschern auf die Schliche kommen würden. Zunächst sei es nur um den Aufenthaltsstatus der aus dem Libanon, Kolumbien und Syrien stammenden Männer gegangen, wie einer der Fahnder als Zeuge vor Gericht berichtete. Doch der Beifahrer habe sich sehr seltsam verhalten. In seinen Hosentaschen fanden die Polizisten schließlich 3900 Euro Bargeld, ein anderer Mann hatte 2050 Euro in der Unterhose. Dieses Geld war echt. Doch die zahlreichen 50- und 100-Euro-Scheine, die im Handschuhfach und im Kofferraum des Autos gefunden wurden, erwiesen sich als Blüten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen