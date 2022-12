So wird im Klinikum Memmingen Weihnachten gefeiert

Plus Mit 25 Christbäumen, wichtelnden Pflegekräften und geschmückter Klinikkapelle soll festliche Stimmung aufkommen – bei Mitarbeitern, Patienten und Besuchern.

Weihnachten gilt bei vielen als Familienfest. Doch was ist mit den Menschen, die an den Feiertagen arbeiten müssen oder durch Krankheit nicht bei ihren Liebsten sein können? Wie kommt zum Beispiel weihnachtliche Stimmung im Klinikum Memmingen auf? Wir haben nachgefragt.