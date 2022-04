Memmingen/Wullenstetten

17:53 Uhr

Bluttat von Wullenstetten: Mordprozess nimmt einen zweiten Anlauf

Plus Der im Frühjahr abgebrochene Prozess um ein Tötungsdelikt in Wullenstetten beginnt vor dem Landgericht Memmingen von Neuem. Im Mai soll ein Urteil fallen.

Von Jens Noll

Es geht wieder von vorne los: Mit der Verlesung der Anklage hat am Freitagnachmittag zum zweiten Mal der Prozess gegen einen Familienvater begonnen, dem vorgeworfen wird, seine Frau in der Nacht zum 28. März 2021 heimtückisch in der gemeinsamen Wohnung in Wullenstetten ermordet zu haben. Wegen der Erkrankung eines Richters und Corona-Fällen bei weiteren Prozessbeteiligten konnten die vorgeschriebenen zeitlichen Fristen beim ersten Verfahren am Landgericht Memmingen nicht eingehalten werden. Deshalb geht es nun erneut in die Beweisaufnahme.

