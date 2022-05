Memmingen/Wullenstetten

vor 18 Min.

Bruder der Getöteten berichtet im Mordprozess über Eheprobleme seiner Schwester

Am vierten Verhandlungstag des Wullenstetter Mordprozesses schildert der Schwager des Angeklagten, was ihm seine Schwester in der Psychiatrie anvertraut hatte.

Plus Vor dem Landgericht Memmingen berichtet der Bruder der getöteten Frau, dass sie sich von ihrem Mann trennen wollte. Welche Rolle spielte ein Familientreffen?

Von Jens Noll

Immer wieder hakt der Vorsitzende Richter beim Zeugen nach. Es sind brisante Inhalte, die am vierten Verhandlungstag des Mordprozesses zur Sprache kommen. Der Bruder der in Wullenstetten getöteten Frau erzählt, was sie ihm in den Monaten vor dem schrecklichen Vorfall in persönlichen Gesprächen anvertraut hat. Allerdings werfen seine Schilderungen auch neue Fragen auf, denn an einige Dinge kann sich der Mann laut eigener Aussage nicht mehr erinnern.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen