Memmingen/Wullenstetten

vor 36 Min.

Frau in Wullenstetten ermordet: Urteil gegen den Ehemann steht fest

Lokal Ein Familienvater muss wegen einer heimtückischen Tat in Wullenstetten lebenslang in Haft. Mehrere Faktoren belasteten die Ehe mit seiner Frau.

Von Jens Noll

Nach mehr als den ursprünglich angesetzten sieben Verhandlungstagen ist am Montag am Landgericht Memmingen das Urteil im Prozess um den gewaltsamen Tod einer Frau in Wullenstetten gefallen. Die Strafkammer unter dem Vorsitz von Richter Christian Liebhart verurteilte den Ehemann wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe. Sie sah es als erwiesen an, dass der heute 40-Jährige seine Frau in der Nacht auf den 28. März 2021 mit einem heimtückischen Angriff tötete.

