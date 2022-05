Memmingen/Wullenstetten

vor 35 Min.

Frau in Wullenstetten getötet: Mordprozess zieht sich in die Länge

Der Prozess am Landgericht Memmingen um die Bluttat von Wullenstetten dauert länger als geplant.

Plus Ende Juni könnte am Landgericht Memmingen das Urteil im Wullenstetter Mordprozess fallen. Mühsame Zeugenbefragungen erschweren das Verfahren.

Von Jens Noll

Eigentlich waren sieben Verhandlungstage vorgesehen, um im Wullenstetter Mordprozess zu einem Urteil zu kommen. Doch so weit war das Schwurgericht am Landgericht Memmingen am Dienstag noch nicht. Noch haben nicht alle geladenen Zeuginnen und Zeugen ausgesagt, zudem sollen weitere Sachverständige zu Wort kommen. Der Vorsitzende Richter Christian Liebhart hat deshalb einen neuen Zeitplan für das weitere Verfahren gegen den Familienvater bekannt gegeben, der seine Frau, die Mutter der drei gemeinsamen Kinder, im März 2021 heimtückisch ermordet haben soll.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen