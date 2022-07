Memmingen/Wullenstetten

18:36 Uhr

Überraschung im Mordprozess: Es gibt doch noch kein Urteil

Lokal Der Mordprozess am Landgericht Memmingen kommt vorerst nicht zum Abschluss. Auf Antrag des Verteidigers des Angeklagten wird eine weitere Zeugin geladen.

Von Jens Noll

Eigentlich hätte am Mittwoch das Urteil im Prozess um den gewaltsamen Tod einer Frau in Wullenstetten verkündet werden sollen. Doch überraschenderweise geht es in dem Verfahren am Landgericht Memmingen noch einmal in die Beweisaufnahme, obwohl die Plädoyers schon gehalten und zahlreiche Zeuginnen und Zeugen befragt wurden. Nach einem rechtlichen Hinweis des Vorsitzenden Richters Christian Liebhart beantragte der Verteidiger des wegen Mordes angeklagten Ehemanns der Getöteten die Befragung einer weiteren Zeugin. Dafür hat das Schwurgericht nun einen zusätzlichen Prozesstermin angesetzt. Doch was erhofft die Verteidigung sich davon?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen