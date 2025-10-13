Der Memminger Jahrmarkt startet mit Bilderbuchwetter und tausenden Besuchern

Es duftet nach Magenbrot und Bratwurst, die Musikkapelle Amendingen gibt ein Standkonzert auf dem Westertorplatz und Marktreferent Rolf Spitz spielt ein Stück auf seiner Trompete: Das sind untrügliche Zeichen dafür, dass an diesem Samstagvormittag in Memmingen wieder ein Höhepunkt im Jahreslauf beginnt – der Jahrmarkt.

Icon vergrößern Die Memminger Altstadt verwandelt sich bis zum 19. Oktober 2025 in einen großen, bunten Rummelplatz: Nicht fehlen dürfen wilde Fahrgeschäfte wie „Predator“. Foto: Uwe Hirt Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Die Memminger Altstadt verwandelt sich bis zum 19. Oktober 2025 in einen großen, bunten Rummelplatz: Nicht fehlen dürfen wilde Fahrgeschäfte wie „Predator“. Foto: Uwe Hirt

Zum Start beim Memminger Jahrmarkt 2025 gibt's blauen Himmel

Als Oberbürgermeister Jan Rothenbacher den Rummel eröffnet und die vielen Besucherinnen und Besucher begrüßt, sorgt nicht nur der blaue Himmel für eine Bilderbuchkulisse: An den vorausgegangenen Tagen haben die Schausteller ihre Stände, Karussells und Fahrgeschäfte, teilweise mit schwerem Gerät, aufgebaut und für den Start auf Hochglanz poliert.

Icon vergrößern Ob man sich eine Leckerei gönnen oder sein Glück bei einem Spiel testen will: Rund 80 Schaustellerbetriebe sorgen für verschiedene kulinarische Angebote, Spaß und Unterhaltung. Foto: Uwe Hirt Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Ob man sich eine Leckerei gönnen oder sein Glück bei einem Spiel testen will: Rund 80 Schaustellerbetriebe sorgen für verschiedene kulinarische Angebote, Spaß und Unterhaltung. Foto: Uwe Hirt

Rummel mitten in der Memminger Altstadt lockt zahlreiche Besucher

Insgesamt rund 170 Standplätze sind nach Angaben der Stadt für den Vergnügungspark sowie den Krämermarkt vergeben worden – ausgewählt unter mehr als 400 Bewerbungen, die bei den Organisatoren eingegangen waren. Passend zur Eröffnung schickt an diesem Vormittag die Herbstsonne ihre Strahlen und sorgt für einen glänzenden Auftakt bei dem Rummel, der sich über St.-Josefs-Kirchplatz, Königs- und Kaisergraben, Westertorplatz sowie Schweizerberg erstreckt.

Memminger Jahrmarkt 2025: Was sich Standbesitzer vom Wetter wünschen

Sollten sich Wetterprognosen bewahrheiten und der Regen mindestens bis Donnerstag ausbleiben, dann wäre das für Bastian Dörr von der „Schüttnhüttn“ ein Anlass zu Freude. Trotzdem hat er noch einen Wunsch. Gegen Abend dürfte es für seinen Geschmack etwas kühler werden – damit die Gäste Lust auf das ein oder andere Gläschen Schnaps bei ihm am Stand bekommen.

Jahrmarkt in Memmingen bei strahlendem Sonnenschein eröffnet Icon Galerie 50 Bilder Schon zur Eröffnung schauten viele Memminger und Gäste auf dem Jahrmarktsgelände vorbei. Los ging es mit Mit einer Rede vom Oberbürgermeister und einem Trompetenstück vom Marktreferenten. Unsere Bilder.

Während im Anschluss an die Eröffnung einige Ehrengäste mit ihren Angehörigen eine erste Runde mit Karussells und Fahrgeschäften wagen, unternehmen bereits unzählige Schaulustige ihre ersten Streifzüge über das Marktgelände. Die kleine Frieda Eyb sitzt im etwa 120 Jahre alten Kinderkarussell, das hier schon seinen Platz hatte, als ihre Eltern aus Memmingen in Kindertagen auf den Rummel kamen.

Icon vergrößern Ein Klassiker: Für viele Jahrmarktsbesucher gehört eine Fahrt im „Autoscooter“ unbedingt mit dazu. Foto: Uwe Hirt Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Ein Klassiker: Für viele Jahrmarktsbesucher gehört eine Fahrt im „Autoscooter“ unbedingt mit dazu. Foto: Uwe Hirt

Tradition hat auch der „Autoscooter“ am Kaisergraben, wo Matteo De Vittorio mit seinem Papa in einem Boxauto Gas gibt und sich freut, wenn es zwischendurch ordentlich kracht. Spaß, Spiel und Unterhaltung bieten auch die Stände, an denen Glück, Zielsicherheit oder Geschicklichkeit gefragt sind: von „Enten angeln“ über Wurfbuden und „Pferderennen beim Derby Star“ bis hin zu den Losbuden, die mit bunten Hauptgewinnen locken.

Das sind Angebote und Öffnungszeiten beim Jahrmarkt in Memmingen

Wer Appetit bekommt, hat die Wahl zwischen zahlreichen Imbissbuden. So kommen die Freunde von Magenbrot, gebrannten Nüssen und Zuckerwatte bei den Schaustellern ebenso auf ihre Kosten wie diejenigen, denen es nach etwas Herzhaftem gelüstet.

Icon vergrößern Die Musikkapelle Amendingen umrahmte die Eröffnung des Jahrmarkts. Und einige Mitglieder nutzten gleich die Gelegenheit für eine erste Fahrt. Foto: Uwe Hirt Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Die Musikkapelle Amendingen umrahmte die Eröffnung des Jahrmarkts. Und einige Mitglieder nutzten gleich die Gelegenheit für eine erste Fahrt. Foto: Uwe Hirt

Der Vergnügungspark hat zu folgenden Zeiten geöffnet: Samstag und Sonntag von 11 bis 22 Uhr, Montag und Freitag von 12 bis 22 Uhr, Dienstag bis Donnerstag von 9 bis 22 Uhr. Der Krämermarkt, der auf dem Roßmarkt, dem Weinmarkt und entlang der Maximilianstraße (bis Kreuzung Salzstraße und Waldhornstraße) aufgebaut wird, dauert von Dienstag bis Donnerstag, 14. bis 16. Oktober, täglich von 9 bis 20 Uhr.

Icon vergrößern In den Abendstunden bieten die Fahrgeschäfte wie hier „Münch‘s Wilde Maus“ am St.-Josefs-Kirchplatz ein besonders eindrucksvolles Bild. Foto: Uwe Hirt Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen In den Abendstunden bieten die Fahrgeschäfte wie hier „Münch‘s Wilde Maus“ am St.-Josefs-Kirchplatz ein besonders eindrucksvolles Bild. Foto: Uwe Hirt