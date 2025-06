Vorfahrt genommen: Memminger Straße in Illertissen nach Unfall eineinhalb Stunden lang gesperrt

Ein Schaden von geschätzt 19.000 Euro ist bei einem Unfall am Montagabend an der Kreuzung von Memminger und Dietenheimer Straße in Illertissen entstanden. Verletzt wurde niemand, die Memminger Straße bliebt für etwa eineinhalb Stunden gesperrt.

Eine 41-Jährige fuhr mit ihrem Auto auf der Dietenheimer Straße stadteinwärts und wollte nach links in die Memminger Straße abbiegen. Hierbei nahm sie einer stadtauswärts fahrenden Autofahrerin die Vorfahrt. Es kam zur Kollision. Die Ampel an der Unfallstelle war bereits außer Betrieb.

Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr Illertissen war mit 21 Einsatzkräften am Ort und unterstützte die Polizei während der Unfallaufnahme. Die Fahrbahn musste von ausgelaufenen Betriebsstoffen gereinigt werden. Gegen die Unfallverursacherin leitete die Polizei ein Bußgeldverfahren ein. (AZ)