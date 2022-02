Allgäu-Airport: Keine Ukraine-Flüge mehr von und nach Memmingen

Der Krieg in der Ukraine hat Auswirkungen auf den Flughafen Memmingen. In den nächsten Wochen gibt es keine Flüge ab Memmingen mehr nach Kiew oder Lviv.

Die Fluggesellschaft Ryanair hat am Donnerstagmorgen vermeldet, alle Ukraine-Flüge zunächst für mindestens 14 Tage auszusetzen. Am Freitag hätte um 17.55 Uhr ein Ryanair-Flieger vom Allgäu-Airport bei Memmingen nach Lviv (Lemberg) starten sollen. Der Flug hätte noch am Abend aus der West-Ukraine ins Allgäu zurückkehren sollen. Die Verbindung ist nun gestrichen und auf der Ryanair-Seite nicht mehr buchbar. Betroffene Passagiere werden direkt von der Airline benachrichtigt.

Ryanair und Wizzair streichen Ukraine-Flüge nach und ab Memmingen

Auch die ungarische Fluglinie Wizzair hat alle Flüge in die Ukraine eingestellt. Für kommenden Samstag, 26. Februar, stand ein Wizzair-Flug ab Memmingen nach Kiew auf dem Flugplan. Dieser fällt ebenso wie der Rückflug vom Flughafen Kiew-Schuljany aus. Der letzte Flug aus der Ukraine ins Allgäu landete am Mittwoch am Flughafen Memmingen.

