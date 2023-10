Nicht nur Parksünder fallen am Flughafen Memmingen auf

Die Polizei lässt erneut Falschparker am Allgäu Airport abschleppen. Auch zwei Passagiere geraten ins Visier der Grenzpolizisten.

Nach wie vor sind Parksünder am Flughafen Memmingerberg ein Thema für die Grenzpolizei. Seit einigen Wochen geht die Polizei gegen Falschparker am Allgäu Airport konsequent vor. Daneben gab es aber am Mittwoch aber auch noch an anderer Stelle einiges zu tun für die Beamten.

Gegen Mittag veranlassten die Beamten der Grenzpolizei die Abschleppung eines Dauerparkers. Der Volvo stand schon seit mehreren Wochen unbewegt auf derselben Stelle. Wegen des in Memmingerberg bestehenden Zonenhalteverbots, hier ist das Parken nur vier Stunden pro Tag erlaubt, und der erfolgten Verwarnung durch die Kommunale Verkehrsüberwachung war das Abschleppen des Fahrzeugs erforderlich. Den Halter erwartet nun eine Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeige, außerdem muss der für den erstandenen Kosten aufkommen.

Serbe muss in Memmingerberg Bußgelder bezahlen - und darf nicht einreisen

Bei der Einreisekontrolle haben die Grenzpolizisten am Mittwoch einen 37-jährigen Mann entdecke, der von deutschen Behörden mit drei Haftbefehlen gesucht wurde. Der Serbe hatte offenbar mehrere Bußgelder aus Verkehrsverstößen nicht bezahlt, was zur Anordnung von Erzwingungshaft führte. Letztlich hatte der Mann wohl ein Einsehen und bezahlte die längst fälligen Bußgelder vor Ort. Zusätzlich musste er für die Gebühren aufkommen. Da zusätzlich die ausländerrechtlichen Einreisevoraussetzungen nicht vorlagen, der Mann wollte ohne Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis in Deutschland einer Beschäftigung nachgehen, verweigerten die Beamten ihm allerdings die Einreise und er musste mit dem nächsten Flugzeug auf eigenen Kosten zurück in sein Heimatland fliegen.

Weiterreisen durfte dagegen eine 55-Jährige, die ebenfalls ein Bußgeld hinterlegen musste. Die 55-Jährige hatte während des Fluges von Cluj (Rumänien) nach Memmingerberg auf der Toilette geraucht, die Fluggesellschaft erstattete Anzeige. Die Grenzpolizei am Flughafen erstattet eine Ordnungswidrigkeitenanzeige, die Frau musste ein Bußgeld von 153 Euro hinterlegen, danach durfte sie die Weiterreise antreten. (AZ)