Memmingerberg

Verteilzentrum ist vom Tisch: Amazon begräbt Pläne am Allgäu-Airport

Plus Amazon will nun doch keinen Standort am Allgäu-Airport aufbauen. Genaue Gründe nennt das Unternehmen nicht. Wie hart das den Flughafen trifft.

Von Helmut Kustermann und Markus Raffler

Der US-Versandriese Amazon wird sich nun doch nicht am Allgäu-Airport ansiedeln: Flughafen-Geschäftsführer Ralf Schmid bestätigte am Donnerstagnachmittag, dass das Unternehmen seine umstrittenen Pläne begraben habe, in Memmingerberg ein regionales Verteilzentrum aufzubauen. "Aufsichtsrat und Geschäftsführung des Airports bedauern diese Entscheidung sehr", sagte Schmid auf Nachfrage unserer Redaktion. Ungeachtet dessen halte der Flughafen am Konzept fest, auf betriebseigenem Gelände ein klimafreundliches Logistikprojekt zu verwirklichen. Eine Alternative zum Partner Amazon gebe es derzeit aber nicht.

