„Men in Blech“ bringen Bewegung in die Standards

Eine Jazzband, die etwas auf sich hält, spielt Standards. Und wenn dann die gern gehörten Nummern besonders grooven, swingen oder eben das Original zuzüglich eigener Improvisation gut rüberkommt, ist der Abend gerettet. Anders die Brassband „Men in Blech“ aus Hamburg: Die in einzigartiger Weise mobile Band, die beim Musizieren noch tanzen kann, hat in der Festhalle des Kollegs in Illertissen vor 400 Zuschauenden einen mitreißenden Auftritt hingelegt. Sie wurden mit donnerndem Applaus belohnt und bedankten sich mit einer extra Session an explosiven Klängen. Eingeladen hatte der Freundeskreis Kultur im Schloss.

