Weißenhorn

Mercedes auf Parkplatz in Weißenhorn angefahren: Schaden wird auf 6000 Euro geschätzt

Ein Vöhringer hat seinen Wagen übers Wochenende auf dem Parkplatz P3 in Weißenhorn abgestellt. Als er wieder kam, wies das Auto Dellen und Kratzer auf.
    Eine E-Klasse von Mercedes ist am Wochenende in Weißenhorn vermutlich von einem anderen Fahrzeug angefahren und beschädigt worden. Die Polizei ermittelt.
    Eine E-Klasse von Mercedes ist am Wochenende in Weißenhorn vermutlich von einem anderen Fahrzeug angefahren und beschädigt worden. Die Polizei ermittelt. Foto: Markus Lenhardt, dpa (Symbolbild)

    Auf dem Parkplatz P3 am Jahnweg in Weißenhorn ist am Wochenende ein Auto stark beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilt, hatte ein 58-jähriger Mann aus Vöhringen seine Mercedes E-Klasse dort bereits am Freitag, 29. August, abgestellt. Als er am Sonntagmittag zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er fest, dass dieses an der rechten Frontverkleidung Dellen und Kratzer aufwies. Vermutlich wurde der Mercedes durch einen anderen ein- oder ausparkenden Wagen beschädigt.

    Die Polizei Weißenhorn ermittelt wegen Unfallflucht

    Der Sachschaden wird laut Polizei auf 6000 Euro geschätzt. Die Weißenhorner Dienststelle ermittelt nun wegen einer Verkehrsunfallflucht, da sich der Verursacher bislang nicht gemeldet hat. Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Fluchtfahrzeug machen können, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiinspektion Weißenhorn unter der Telefonnummer 07309/96550 zu melden. (AZ)

