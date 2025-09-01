Mercedes auf Parkplatz in Weißenhorn angefahren: Schaden wird auf 6000 Euro geschätzt

Auf dem Parkplatz P3 am Jahnweg in Weißenhorn ist am Wochenende ein Auto stark beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilt, hatte ein 58-jähriger Mann aus Vöhringen seine Mercedes E-Klasse dort bereits am Freitag, 29. August, abgestellt. Als er am Sonntagmittag zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er fest, dass dieses an der rechten Frontverkleidung Dellen und Kratzer aufwies. Vermutlich wurde der Mercedes durch einen anderen ein- oder ausparkenden Wagen beschädigt.

Die Polizei Weißenhorn ermittelt wegen Unfallflucht

Der Sachschaden wird laut Polizei auf 6000 Euro geschätzt. Die Weißenhorner Dienststelle ermittelt nun wegen einer Verkehrsunfallflucht, da sich der Verursacher bislang nicht gemeldet hat. Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Fluchtfahrzeug machen können, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiinspektion Weißenhorn unter der Telefonnummer 07309/96550 zu melden. (AZ)