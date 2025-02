Messe „Freiraum“ rund um Job und Karriere: Was Besucher am 22. Februar in der Stadthalle erwartet

Bereits zum neunten Mal wird am Samstag, 22. Februar, die Job- und Bildungsmesse „Freiraum“ in der Memminger Stadthalle veranstaltet. Nach Angaben des Veranstalters präsentieren über 50 Aussteller sich und ihre Unternehmen. Das Angebot richtet sich vor allem an Menschen, die sich beruflich neu orientieren möchten, Fach- und Führungskräfte aus dem Umland, die in die Region ziehen möchten, Hochschulabsolventen und Studierende auf der Suche nach Praktika und Abschlussarbeiten, Arbeitnehmer auf der Suche nach Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen sowie Fachkräfte, die in der Karriere den nächsten Schritt planen.

Messe in der Stadthalle Memmingen: Ein Anziehungspunkt ist die „Jobwall“

Ein zentrales Element der Messe, die von 10 bis 16 Uhr stattfindet, ist die „Jobwall“. Jeder Messebesucher kann sich an dieser einen Überblick über offene Stellen verschaffen, heißt es in einer Pressemitteilung der Organisatoren. Alle Aussteller haben hier die Möglichkeit, ihre vakanten Stellen zu präsentieren. „Damit behalten die Besucher den Überblick und können im Anschluss direkt am Messestand mit dem potenziellen künftigen Arbeitgeber persönlich in Kontakt treten und konkrete Fragen stellen.“

Damit man sich als Besucher schon vorher eine Übersicht aller Jobangebote verschaffen kann, gibt es wieder eine Online-Jobbörse, auf der über 300 offene Stellenanzeigen gelistet sind.

Neben Jobangeboten wartet auf die Besucher ein Programm mit Vorträgen

Abgerundet wird die Messe von einem Vortragsprogramm: Experten geben etwa Tipps zu „Berufliche Neuorientierung – Perspektiven überdenken, Ziele planen, neu starten“, „Auf der Überholspur in deinen Traumjob – Netzwerken im verdeckten Arbeitsmarkt“, „Das Leben steckt voller Chancen – Wege zum Berufsabschluss und Quereinstieg“ oder „Vergiss das Alter – Jetzt ist deine Zeit für einen Neuanfang“.

Agentur für Arbeit berät in Memmingen zu Weiterbildung und Jobsuche

Neben den Standflächenpräsentationen der Firmen und den Vorträgen verschiedener Referenten werden vor Ort auch sogenannte Karriere-WarmUps angeboten. Die Agentur für Arbeit Kempten-Memmingen steht Rede und Antwort zu allen Fragen der Arbeitsplatzsuche und der beruflichen Weiterbildung. Außerdem gibt es Tipps und Ratschläge der Interessenvertretung 50Plus, wie man als Lebenskenner nochmal richtig durchstarten kann. „Your Authentic Path“ berät darüber, wie es gelingt, mit seinem Unternehmen authentisch im Markt durchzustarten.

Die Allgäu GmbH informiert in der Allgäu-Lounge über die Jobmöglichkeiten, die die Region zu bieten hat, und in der Blaulicht-Lounge werden die Unterschiede zwischen der Bundespolizei, der Bayerischen Polizei und der Bundeswehr erklärt.

Der Eintritt ist frei, ausführliche Informationen zur Messe sowie zum Rahmenprogramm gibt es online auf der Homepage.