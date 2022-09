Ab in die Pilze: Darauf müssen Sammlerinnen und Sammler besonders achten

Lokal Dieses Jahr gibt es im Kreis Neu-Ulm besonders viele Pilze. Wir waren mit einem Experten unterwegs – und haben dabei neben Pilzen Tipps und Tricks gesammelt.

"Flockenstieliger Hexen-Röhrling": Bei diesem Namen läuft einem nicht direkt das Wasser im Munde zusammen. Dabei verbirgt sich dahinter ein schmackhafter Speisepilz. Wolfgang Decrusch weiß ihn jedenfalls zu schätzen. In Butter gebraten - roh ist er unverträglich - könne er mit dem Steinpilz geschmacklich mithalten, meint der Diplom-Biologe. Im Wald bei der Meßhofer Wannenkapelle scheint sich der Pilz richtig wohlzufühlen: Die Ernte bei einer vom Bund Naturschutz angebotenen und von Decrusch geleiteten Pilzführung mit über 20 Interessierten fiel jedenfalls gut aus.