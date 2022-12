In Sachen Dorferneuerung Meßhofen soll sich 2023 etwas tun

Die Fachbehörde empfiehlt der Gemeinde Roggenburg, ein Innenentwicklungskonzept für Meßhofen zu erstellen. Dazu ist eine Ortsteilversammlung geplant.

Neuer Impuls in Sachen Dorferneuerung Meßhofen: Nachdem der Roggenburger Gemeinderat bereits 2017 beim Amt für Ländliche Entwicklung einen Antrag dafür gestellt hat, der aber bislang noch nicht bewilligt worden ist, hat die Behörde jetzt dringend empfohlen, zunächst ein Innenentwicklungskonzept als vorbereitende Untersuchung zu erstellen.

Eine intensive Bürgerbeteiligung ist e in wesentlicher Baustein des Konzepts

Wie Bürgermeister Mathias Stölzle in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats berichtete, stellt so ein Innenentwicklungskonzept einen Handlungsleitfaden für die nächsten 15 bis 20 Jahre dar. „Er zeigt die Entwicklungsmöglichkeiten auf und stellt erhaltenswerte Strukturen dar“, schreibt die Verwaltung dazu in ihrer Sitzungsvorlage. Ebenso sollen dabei geplante Nutzungen aufgezeigt und auch weitere Handlungsfelder betrachtet werden.

Ein Innenentwicklungskonzept, auch das betont die Verwaltung, sei lediglich ein informelles Instrument, keine Bauleitplanung. Allerdings würden sich die beteiligten Behörden in der Regel an diesen Konzepten orientieren. Ein wesentlicher Baustein dabei sei eine intensive Bürgerbeteiligung. Nun möchte das Gremium im ersten Quartal 2023 in Zusammenarbeit mit dem Amt für Ländliche Entwicklung eine Ortsteilversammlung in Meßhofen einberufen, bei der die Maßnahme und die Fördermöglichkeiten vorgestellt werden sollen. Je nach Resonanz könnte der Gemeinderat den Antrag auf Einleitung eines solchen Verfahrens stellen.

