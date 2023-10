Meßhofen/Memmingen

vor 17 Min.

Landgericht stellt Tierschutz-Verfahren gegen Meßhofer Landwirt ein

Plus Der Bauer darf keine Tiere mehr halten, sein Bestand ist aufgelöst. Ein Prozess um ältere Vorwürfe endet dagegen glimpflich für den Mann, unter einer Bedingung.

Von Sebastian Mayr Artikel anhören Shape

Seit Montag, 2. Oktober, darf ein 59 Jahre alter Landwirt aus dem Roggenburger Ortsteil Meßhofen keine Tiere mehr halten oder betreuen. Einen Eilantrag gegen diesen Beschluss lehnte das Verwaltungsgericht Augsburg ab, wie Sprecherin Sarah Honegg auf Anfrage mitteilte. Am 4. Oktober durchsuchten Polizei und Veterinäramt nach Informationen unserer Redaktion das Betriebsgelände. Der Bauer soll aus der Entfernung dabei zugesehen haben. Seine Rinder hatte der Mann, auf dessen Misthaufen Tierkadaver gefunden worden waren, zu diesem Zeitpunkt bereits abgegeben. Nun hat das Landgericht Memmingen einen Prozess um ältere Vorwürfe eingestellt – unter einer Bedingung.

Am 8. November 2018 hatte das Amtsgericht Neu-Ulm den Landwirt unter anderem wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz zu einer Geldstrafe von 150 Tagessätzen à 35 Euro sowie zu mehreren Geldbußen in Höhe von insgesamt 4800 Euro verurteilt. Anstelle der rund 10.000 Euro muss der Landwirt nun lediglich 1500 Euro bezahlen – sofern er die Summe binnen vier Wochen an den Tierschutzverein Memmingen und Umgebung überweist. Unter dieser Bedingung hat die 3. Strafkammer unter dem Vorsitz von Richter Jürgen Hasler das Verfahren am Montag eingestellt. Dass so viel Zeit zwischen dem Urteil in der ersten Instanz und der Berufungsverhandlung verstrichen sei, liege auch am Gericht, räumte er ein. Die Geldauflage hängt mit dem monatlichen Einkommen zusammen, die der Landwirt mit 1000 Euro angibt. Zuletzt veräußerte er knapp 180 Rinder, zudem baut er Mais an und betreibt eine Solaranlage.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen