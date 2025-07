Buch „Ich habe den Umgang mit den Kunden geliebt“: Landmetzgerei Spreng schließt nach 63 Jahren

Am Samstag, 2. August, ist der Fachbetrieb in Buch zum letzten Mal geöffnet. Drei Frauen erinnern sich an arbeitsreiche und erfüllende Jahre an der Theke.