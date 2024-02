Mindelheim

vor 33 Min.

Die Firma Mein Mix konzentriert sich auf den Online-Handel

Der Mein-Mix-Laden an der Allgäuer Straße 5 in Mindelheim hat zugemacht. Das Unternehmen gibt es aber weiterhin, ebenso wie den Bürospezialisten Hundegger.

Von Jens Noll

Das Geschäft in Mindelheim ist bereits geschlossen, in der Filiale in Illertissen läuft der Räumungsverkauf. Ende Februar ist auch dort Schluss: Schreibwaren, Schulhefte und Bürobedarf werden dann nicht mehr im Laden erhältlich sein. Das Unternehmen Mein Mix wird sein Sortiment künftig nur noch im Onlinehandel vertreiben. Die Ware wird auf Bestellung zugeschickt. Wer möchte, kann sie in Mindelheim auch persönlich abholen. Geschäftsführerin Simone Hundegger schildert, was dazu geführt hat.

Sie kommt aus einer Familie, die schon sehr lange im Geschäft ist. Seit mehr als 240 Jahren ist Hundegger ein Begriff in Mindelheim. Die Wurzeln dieses Unternehmens liegen in der Papeterie. 1780 gründete ein Urahn von Simone Hundegger eine Papiermühle. Als Mitglied der Papiermacherzunft hatte er ein Anrecht auf ein eigenes Zunftwappen. Die drei Hunde zieren auch heute noch das Hundegger-Logo.

