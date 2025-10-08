Deutsche Rangliste misst sich im Minigolf auf anspruchsvoller Anlage in Kellmünz

Bei schönem Wetter und auf einer gut präparierten Minigolfanlage haben die Könner der deutschen Rangliste in Kellmünz ein Turnier um ihrer Platzierungen ausgefochten. Hierzu und zum Pokalturnier des Cobigolfclubs (CGC) Illertal Kellmünz waren 64 Spielerinnen und Spieler aus 21 Vereinen angereist.

Der Vize-Vereinsvorsitzende Horst Unterleitner freut sich, dass viele Spieler aus ganz Deutschland und auch dem benachbarten Ausland den Weg nach Kellmünz gefunden haben. Bei den Herren siegte Max Hartkorn vom CGC Blau-Gelb Grötzingen, vor Timo Glaser vom MC Schriesheim, gefolgt von Ulli Hengstberger (SSV Ulm 1846). Das beste Ergebnis auf der 18er-Bahn bei den Senioren I hatte Christian Weigl. Spannend war der sportliche Wettkampf um Platz zwei, den Horst Unterleitner vom CGC Kellmünz nach einem Stechen für sich entschied. Den dritten Platz belegte Andreas Neuburger vom SSV Ulm 1846.

Unterleitner entscheidet Stechen in Kellmünz für sich und holt Platz zwei

Einen Überraschungserfolg landete Cornelia Jürgensen vom SSV Ulm, die die Damenkonkurrenz Seniorinnen I gewann. Auf den Plätzen folgten Cornelia Wetzel und Tamara Hartkorn, beide Mitglieder des CGC Grötzingen. Überraschende Ergebnisse gab es auch bei den Seniorinnen II. Brigitte Waßmer (Inzlingen) setzte sich an die Spitze. Dahinter folgten Veronika Dietzel (Felderbach) und auf dem dritten Platz Ute Häring (Ulm).

Die Teilnehmer waren sich einig, die Kellmünzer Cobigolfanlage anspruchsvoll und doch recht schwierig zu spielen sei. Man müsse sich sehr konzentrieren. Ein Großteil der Teilnehmer kommt gerade wegen der einst von Alex Hampel gestaltete Anlage, die idyllisch zwischen Iller und Illerkanal liegt, zu Turnieren und sportlichen Wettkämpfen in die Marktgemeinde.

Weitere Turniersiege für Waldhut, CGV Hamm und Grötzingen auf der Minigolf-Anlage in Kellmünz

Weitere Pokalsiege sicherten sich Karl-Heinz Gerwert (Waldhut), Nicole Zornstein (CGV Hamm) und Leonie Mansfeld Behrens (Grötzingen). „Wie haben viele gute sportliche Leistungen gesehen, das ganze Wochenende schönes spätsommerliches Wetter gehabt und gesellige Stunden erlebt“, betonte Horst Unterleitner abschließend. (sar)