Ministerin Nicole Razavi besucht Dietenheim

Bei ihrer Städtebaureise hat die baden-württembergische Ministerin Nicole Razavi der Stadt Dietenheim einen Besuch abgestattet. Hier informierte sich die Ministerin für Landesentwicklung und Wohnen über Projekte in den Sanierungsgebieten „Stadtkern III“ und „Ortsmitte Regglisweiler“. Darunter waren der neugestaltete Kirchplatz am Stadtcafé, das neue Ärztehaus sowie das geplante Sozialquartier. Insgesamt sollen in den Sanierungsgebieten rund 220 Wohnungen neu entstehen. Auch der Kindergarten Don Bosco soll nachhaltig modernisiert werden: Mit einem symbolischen Hammerschlag wurde die Maßnahme feierlich begonnen. Sie wird mit rund einer Million Euro an Städtebaufördermitteln unterstützt, sowie mit 340.000 Euro im Rahmen des Investitionspakts Baden-Württemberg Soziale Integration im Quartier. Insgesamt wurde der „Stadtkern III“ mit bislang rund acht Millionen Euro an Städtebaufördermitteln unterstützt (davon 800.000 Euro im aktuellen Programm) und die „Ortsmitte Regglisweiler“ dieses Jahr erstmalig mit 800.000 Euro.

Die CDU-Politikerin sagte: „Unsere Städtebauförderung dreht sich nicht nur um Beton und Steine. Was uns antreibt, sind die Menschen, die das Gebaute mit Leben füllen: In Dietenheim werden mithilfe der Städtebauförderung gleich drei Kindergärten modernisiert. Ein neues Ärztehaus verbessert die medizinische Versorgung, außerdem entsteht ein neues Sozialquartier mit günstigen Mietwohnungen.“ (AZ)

