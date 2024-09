Handy wird Dealer zum Verhängnis

Monatelang soll ein 36 Jahre alter Mann aus Weißenhorn in Neu-Ulm und Illertissen mit Haschisch gedealt haben. Dafür hat er nach den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft mehrere Kilogramm der Droge in Frankfurt gekauft. Doch dann wurde geschnappt und nun vom Amtsgericht Neu-Ulm verurteilt.

Das Handy des Angeklagten dient als Beweismittel

Die Polizei nahm ihn bei einer Kontrolle im April 2023 fest, denn er hatte einiges an Haschisch und Kokain dabei. Sein illegales Treiben ließ sich für die Staatsanwaltschaft relativ einfach nachvollziehen: Als Hauptbeweismittel diente sein Handy. Darin dokumentierte der Angeklagte nicht nur mehre Zugfahrten nach Frankfurt. Gespeicherte Bilder zeigten das gekaufte Rauschgift sowie mehrere Bündel Geldscheine. Chatverläufe mit einem Dritten gaben Auskunft darüber, wann und wie viel Haschisch der Angeklagte im Tatzeitraum vom November 2022 bis zum April 2023 gekauft haben soll.

Schon im Verlauf der Verhandlungen wurden einige Anklagepunkte fallen gelassen, in denen es um vergleichsweise kleine Mengen Haschisch ging. Übrig blieb der Vorwurf, mehrere Kilogramm der Droge in Frankfurt erworben und in Neu-Ulm und Illertissen verkauft zu haben. Zudem soll er bei der Verhaftung 15 Gramm Kokain dabeigehabt haben.

Persönliche Einblicke zeigten frühen Einstieg in die Drogen

Zum Ende des Prozesses sprach der Angeklagte über seine Vergangenheit. Er erzählte von seiner Kindheit, die geprägt gewesen sei von der Zeit im Heim, von der Kinder- und Jugendpsychiatrie und von Pflegeeltern. Mit zehn Jahren kam er durch seine Mutter zum ersten Mal mit Haschisch in Berührung. Nach sieben Jahren flog er von der Förderschule und bekam auch an keiner anderen Schule mehr einen Platz, gab der 36-Jährige ab. Er jobbte in unterschiedlichen Berufen, begann aber keine Ausbildung.

Immer wieder kam er mit dem Gesetz in Konflikt, sodass sein Vorstrafenregister umfangreich ist: Darin finden sich neun Einträge, darunter Diebstahl, Einbruch und gefährliche Körperverletzung. Über die Jahre hinweg saß der Angeklagte häufiger in Haft. Seit drei Monaten ist er nun bei einer Suchtbehandlung in Weißenhorn. Die Beratungsstelle bot ihm eine Therapie an, die er augenscheinlich annehmen möchte.

Staatsanwaltschaft forderte Freiheitsstrafe ohne Bewährung

Die Staatsanwaltschaft forderte zwei Jahre und neun Monate Haft, die Verteidigung bat um ein Jahr und neun Monate auf Bewährung. Das Schöffengericht verhängte schließlich zwei Jahre auf Bewährung. Innerhalb von drei Jahren muss der Angeklagte die Suchtbehandlung weiterführen und eine Therapie beginnen. Als strafmildernd sah das Gericht das umfangreiche Geständnis des Angeklagten und die angeführten Familienverhältnisse an sowie die Tatsache, dass das letzte Delikt bereits mehr als eineinhalb Jahre zurückliegt. Auch die Bereitschaft, eine Therapie aufzunehmen, beeinflusste das Urteil zugunsten des Angeklagten. Es ist noch nicht rechtskräftig.