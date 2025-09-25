Spende für die Kirchturmsanierung von St. Martin

Jedes Jahr binden Mitglieder des Vereins für Gartenbau und Landschaftspflege Illertissen bunte Kräuterboschen für Maria Himmelfahrt. Vor dem Festgottesdienst werden diese Kräutersträußchen dann von den Kirchgängern gerne zur Kräuterweihe gegen eine kleine Spende mitgenommen. Dank der fleißigen Binderinnen und Kräuter- und Blumensammlerinnen konnten fast 100 Kräuterboschen gebunden werden. 520 Euro an Spendengeld kamen so zusammen, das zur Finanzierung der Kirchturmsanierung von St. Martin beitragen soll. Für die willkommene Spende dankte Stadtpfarrer Andreas Specker dem Gartenbauverein.

