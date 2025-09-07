Mehr als 70 Maschinen bringen die Schaulustigen bei den Modellflugtagen in Illertissen zum Staunen

Der sechsjährige Sebastian vom Modellflugclub Roth aus dem gleichnamige Pfaffenhofer Ortsteil war der jüngste der 34 Piloten, die aus ganz Süddeutschland am Wochenende den Illertisser Flugplatz mit ihren mehr als 70 Maschinen belagerten und dort ihre Modelle mit allerlei Kunstflugfiguren vorführten.

Luftsportvereins-Vorstand Werner Egger nannte die Flieger zwar „die Kleinen“, aber das stimmte nur relativ, denn neben dem Sportflugzeugmodell von Sebastian aus Roth mit weniger als einem Meter Spannweite waren vor allem auch große Maschinen ausgestellt: Doppeldecker, Propellermaschinen und nicht zuletzt Düsenjets mit Spannweiten von zwei bis drei Metern und Längen bis über vier Meter faszinierten allein schon auf dem Vorfeld stehend das zahlreich erschienene Publikum.

Icon Galerie 21 Bilder Zwei Tage lang zeigten Piloten aus nah und fern auf dem Illertisser Flugplatz, dazu gab es ein buntes Rahmenprogramm. Viele Bilder vom Wochenende.

Modellflugtage in Illertissen: 34 Piloten gehen mit mehr als 70 Maschinen an den Start

Der Luftsportverein durfte sich über gut 2000 Zuschauerinnen und Zuschauer freuen, die sich in gebührendem Sicherheitsabstand hinter der Absperrung drängten und dahinter auch die reichhaltige Gastronomie sowie den stets beliebten Spielplatz in Anspruch nahmen. Fachkundig von einem ehemaligen Jetpiloten vorgestellt, reihten sich somit die ganzen beiden Tage hindurch die Attraktionen aneinander.

Vom kleinen Sportmodell, das auch schon saubere Loopings und ähnliche Kunststücke vorführte, bis zum Messerflug und diversen Kapriolen der Jets war ständig etwas geboten. So wurde eindrucksvoll vorgeführt, wie auch unbemannte Fluggeräte die Beobachter faszinieren, ohne dass „die tollkühnen Männer“ ihre „fliegenden Kisten“ besetzen, weil nur vom Boden aus per Funk gesteuert wird. Dabei kann der Modellflugsport in allen Preisklassen betrieben werden: Für die Kosten, die man für eines der großen Jetmodelle aufbringen muss, bekommt man auch „ein ordentliches Mittelklasseauto“, wie ein Pilot verriet. Aber einen Vorteil hat die Modellfliegerei auch noch: Außerhalb des Flugplatzes hört und sieht man so gut wie nichts davon, sodass auch für die umliegenden Gemeinden an diesem Wochenende „Ruhetag“ war.