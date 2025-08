Möglicher Diebstahl am Bahnhof in Bellenberg: Wer kann der Polizei Hinweise geben?

Hat ein älterer Mann am Bellenberger Bahnhof ein Fahrrad und einen E-Scooter gestohlen? Dieser Verdacht steht im Raum, nachdem zwei Jugendliche den Mann am Sonntagabend beobachtet und daraufhin die Polizei gerufen haben. Wie die Polizei mitteilt, hielten sich die Jugendlichen an dem Abend gegen 21.45 Uhr am Bahnhof auf. Sie konnten einen Mann im Alter von etwa 60 bis 75 Jahren dabei beobachten, wie dieser zunächst ein Fahrrad aus dem Fahrradständer nahm und dieses wegschob. Dabei entledigte er sich eines Gegenstands, welchen er in einen Abfalleimer warf. Später stellte sich heraus, dass es sich bei diesem Gegenstand um ein Zahlenschloss handelte. Wenig später kam der Mann erneut, nahm einen E-Scooter an sich und schob diesen in Richtung der Straße „Zur Hammerschmiede“.

Möglicherweise hat der Mann auch rechtmäßig gehandelt

Die Jugendlichen teilten ihre Beobachtungen der Polizei mit. Die vor Ort eintreffende Streife konnte den beschriebenen Mann laut Polizeibericht allerdings nicht mehr antreffen. Unklar ist, ob er das Fahrrad und den E-Scooter berechtigterweise vom Bahnhof entfernt hat oder ob es sich um einen Diebstahl gehandelt hat. Mögliche Zeuginnen und Zeugen oder aber potenzielle Geschädigte werden gebeten, sich mit der Polizei Illertissen unter der Rufnummer 07303/96510 in Verbindung zu setzen. (AZ)