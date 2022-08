Mohrenhausen

vor 2 Min.

Ferienprogramm in Kettershausen: Magie und Spaß beim Hexenfest

Mithilfe von Rita Bader (vorne) und Martina Mang (hinten) binden die Buben und Mädchen beim fantastischen Hexenfest in Mohrenhausen Hexenbesen.

Lokal Martina Mang und Rita Bader wirken als Betreuerinnen am Ferienprogramm in Mohrenhausen mit. Sie geben Einblick in die Tätigkeit und sagen, worauf es ankommt.

Von Zita Schmid

Zauberhaftes Treiben herrscht an diesem Tag bei der Bruder-Konrad-Kapelle in Mohrenhausen. Im Rahmen des Ferienprogramms der Gemeinde Kettershausen findet dort ein Hexenfest statt. Um den Mädchen und Buben fantastische Stunden zu bescheren, haben sich Martina Mang und Rita Bader zuvor einiges einfallen lassen.

