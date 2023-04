Junge Diebe stehlen Fische aus Aufzuchtanlage in Mohrenhausen

Aus einer Fischzuchtanlage im Kettershauser Ortsteil Mohrenhausen werden Forellen entwendet. Die Polizei kann die mutmaßlichen Täter ausfindig machen.

Die Memminger Polizei ist am Sonntagabend wegen eines Diebstahls in einer Fischzuchtanlage in einem Ortsteil von Kettershausen gerufen worden. Dem Polizeibericht zufolge ging gegen 19 Uhr die Mitteilung ein, dass zwei Personen das Gelände in Mohrenhausen betreten und dort Forellen entwendet haben sollen. Anhand einer abgegebenen Personenbeschreibung sowie eines Kennzeichens ermittelte die Polizei einen 16-Jährigen und einen 19-Jährigen als mutmaßliche Täter. Die Beamten trafen diese an ihrer Wohnanschrift an und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls ein. (AZ)

