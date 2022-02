Welche Geschichte hat der alte Wasserturm von Mohrenhausen? Eine Spurensuche

Plus Über das Bauwerk, das früher den Ortsteil mit Trinkwasser versorgte, gibt es praktisch keine Unterlagen. Doch ein Mann kennt die Geheimnisse des Wasserturms.

Der alte Wasserturm in Mohrenhausen ist ein markantes Bauwerk. Errichtet Anfang des 20. Jahrhunderts, prägt der hohe, viereckige Turm mit seinem roten Ziegeldach heute nach wie vor das Ortsbild. Zur Geschichte des Turms, der bis vor rund 30 Jahren den Ortsteil von Kettershausen mit Trinkwasser versorgte, gibt es offenbar keine Unterlagen. Doch unsere Spurensuche brachte interessante Einblicke in die Vergangenheit.