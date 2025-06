Monsignore Horst Grimm feiert sein 55-jähriges Priesterjubiläum in Kellmünz

Monsignore Horst Grimm feierte sein 55-jähriges Priesterjubiläum mit einem Dankgottesdienst in der Kellmünzer Pfarrkirche. „Ich bin dankbar, dass der Herrgott mich erwählt hat, diesen Weg zu gehen, und ich bin dankbar, dass er mich geführt hat. Denn ohne seine Hilfe hätte ich es nicht geschafft“, sagte der Monsignore.

55 Jahre seien eine „Zeitspanne, in der unglaublich viel passiert ist“, meinte Pfarrer Thomas Kleinle. Bei – angenommen – einem täglichen Gottesdienst wären dies insgesamt rund 20.000 Messen, verdeutlichte er die lange Zeit. Dazu kamen unzählige Beerdigungen, Taufen und auch Hochzeiten, die Grimm in dieser Zeit gehalten hat und in der er Menschen in Freud und Leid begleitet habe, hob Kleinle hervor.

Sehr festlicher Dankgottesdienst für Monsignore Horst Grimm

Umrahmt von Vereinen mit ihren Fahnenabordnungen, der Musikkapelle, Orgelmusik sowie den Mitzelebranten Pater Hans und Ruhestandspriester Franz Schmid aus Illertissen, vielen Ministrantinnen und Ministranten und Diakon Frater Johnson Perianayagam war es ein sehr festlicher Jubiläumsgottesdienst.

Ein Stehempfang schloss sich an. Hier konnte der Monsignore noch viele persönliche Glückwünsche entgegennehmen. Auch von Gästen aus seiner ehemaligen Pfarrei Jettingen, in der er über 30 Jahre Pfarrer war.