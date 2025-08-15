Moped kollidiert mit Mähdrescher in Oberschönegg: Sozius wird schwer verletzt

Ein Mähdrescher stößt mit einem Moped zusammen: Schon allein aufgrund des Größenunterschieds der beiden Fahrzeuge ist davon auszugehen, dass das gravierende Folgen hat. Eine solche Kollision hat sich am Mittwochabend im Ortskern von Oberschönegg ereignet. Dem Polizeibericht zufolge fuhr ein 17-Jähriger mit dem Moped zusammen mit seinem 18-jährigen Sozius die Dorfstraße ortsauswärts und wollte nach rechts in die Klosterbeurer Straße abbiegen. Dabei übersah der 17-jährige einen heranfahrenden Mähdrescher. Dieser war vorfahrtsberechtigt. Trotz eines Ausweichmanövers kam es zum Zusammenstoß des Kleinkraftrads mit dem landwirtschaftlichen Fahrzeug. Während der Fahrer des Mopeds leicht verletzt wurde, erlitt sein Sozius einen offenen Bruch. Beide wurden mit dem Rettungswagen ins nächstgelegene Krankhaus gebracht. Am Moped entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. (AZ)

